​​​​​​​افتتاح معرض للفن التشكيلي في حديقة القراءة في قامشلو

وشارك في المعرض 10 من طلاب كلية الفنون الجميلة في جامعة روج آفا، بعرض 25 لوحة فنية بالإضافة إلى 10 أعمال نحتية، منها أعمال كاملة وأخرى قيد الإنجاز.

تناولت اللوحات المعروضة مواضيع مختلفة منها تجسيد صور شهداء ثورة روج آفا بالإضافة إلى جمال الطبيعة، والثقافة والتراث الكردي.

وتخللت فعاليات المعرض أيضاً فقرات موسيقية قدمها اثنان من طلاب جامعة روج آفا. كما شارك كل من الفنانين أمين عبدو وعمر إسحاق، وهما مدرسان في كلية الفنون الجميلة، في رسم بورتيه مباشر للمشاركين في المعرض.

هذا وتوافد إلى المعرض العديد من أهالي المنطقة وذوي وأصدقاء الطلاب المشاركين، ومحبي الفن التشكيلي.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات معرض الفن التشكيلي يوم غد بأمسية شعرية.

(ك)

ANHA