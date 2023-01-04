​​​​​​​افتتاح معرض لكتب القائد عبد الله أوجلان في ناحية عين عيسى

بحضور العشرات من نساء ناحية عين عيسى والعاملين في مؤسسات ولجان مجلس مقاطعة كري سبي، افتتح مؤتمر ستار اليوم، في ناحية عين عيسى معرضاً لكتب القائد أوجلان والذي من المقرر أن ينتهي عصر اليوم..

وتضمن المعرض العشرات من كتب ومؤلفات القائد عبد الله اوجلان "الدفاع عن الشعب، ومانيفستو الحضارة الديمقراطية، والجنولوجيا، والحياة الندية.. وغيرها من الكتب".

وعن أهمية افتتاح المعرض، قالت العضوة في مؤتمر ستار عيدة الأحمد "فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان نشرا الوعي والفكر الديمقراطي بين أبناء شعبنا، وشكلّا المنهج القويم لديمومة التعايش السلمي بين أفراده، لذلك يستحق القائد منا كل التقدير والاحترام لهذه الكتب والمؤلفات العظيمة لنشرها بين الأجيال المتعاقبة".

ولفتت إلى أهمية المؤلفات الخاصة بالمرأة؛ كونها وضعتها في المكان الذي يليق بها، وجعلت منها ريادية وفعالة، بعيداً عن جدران البيت الذي حبستها فيه العادات والتقاليد البالية المبنية على أساس التسلط الذكوري وتهميش المرأة والنيل من دورها.

(د)

ANHA