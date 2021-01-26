​​​​​​​افتتاح معمل للزيت النباتي على مستوى شمال وشرق سوريا

افتتحت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبإشراف شركة الحسن أول معمل للزيت النباتي على مستوى شمال وشرق سوريا باسم Golden Rose .

افتتح المعمل بريف مدينة قامشلو. وحضر مراسم افتتاح المعمل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو، الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة طلعت يونس وأعضاء من حركة المجتمع الديمقراطي.

تحدث الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو وبارك افتتاح المعمل على الشعب وقال بأن المعمل سيقوم باستخراج الزيت من بذور القطن، الذرة، بذور زهرة دوار الشمس، الصويا والسمسم. وسوف يستخرج الصابون من البقايا أما البقايا الأخرى فسيتم إعطاؤها لقسم الثروة الحيوانية.

وتابع بارودو:" هذا المشروع سيقوي اقتصادنا وسيقلل كمية الأشياء المستوردة من الخارج. لأننا نستورد المواد الغذائية من الخارج بالدولار".

وأوضح سلمان باردو بأنه سيتم افتتاح العديد من مثل هذه المشاريع في شمال وشرق سوريا في الفترة القادمة.

إنتاج 300 طن من الزيت يومياً

بين باردو أن نسبة الإنتاج اليومي ستكون حوالي 300 طن من الزيت، وأن تكلفة بناء المعمل بلغت قرابة 6 ملايين دولار.

كما تحدث صاحب شركة الحسن أحمد رشيد وأوضح بأن المشروع عائد للإدارة الذاتية ويعمل فيه 350 عاملاً، وقال:" بسبب الحصار المفروض على المنطقة واجهنا صعوبات كثيرة حتى استطعنا تأمين الآلات التقنية اللازمة للمعمل. بدأنا ببناء المعمل في 15 آذار عام 2020 وبسبب فيروس كورونا توقف العمل في المشروع قرابة 3 أشهر".

وأوضح رشيد أن المعمل حائز على شهادة ÎSO لذلك فسيكون باستطاعتهم توزيع منتجات المعمل في كل البلدان، وتابع قائلاً:" هناك مكان لفحص الزيت وتصفيته في المعمل".

كما يوجد في المعمل مخازن لتخزين البذور، وتتم تعبئة الزيت على 3 أقسام؛ 1 ل، 4 ل، 16ل.

(م)

ANHA