​​​​​​​افتتاح معهد طبي في مقاطعة الشهباء لسد حاجتها من الكوادر الطبية

وخضع طلبة المعهد الـ 30 لفحص القبول في المعهد، في العاشر من تشرين الأول المنصرم.

وحضر الافتتاح الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة هيفين حسين، والرئاسة المشتركة لمجلس التنفيذي لإقليم عفرين بكر علو وشيراز حمو، والعشرات من أسر الشهداء وأعضاء المؤسسات والاتحادات المدنية وكادر المعهد وطلبته.

ويأتي افتتاح هذا المعهد في مقاطعة الشهباء، بعد افتتاحه عام 2016 في مقاطعة عفرين المحتلة وتخريج كوادر طبية سدت حاجة المستشفيات والنقاط الطبية في المقاطعة، قبيل احتلالها.

وبدأت مراسم الافتتاح بإلقاء الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة لإقليم عفرين، هيفين حسين كلمة، باركت فيها افتتاح المعهد الطبي على عموم أهالي إقليم عفرين وعلى أسر الشهداء.

ولفتت إلى نهج الإبادة الجماعية التي تمارسها تركيا ضد شعب شمال وشرق سوريا، وقالت: "الأطراف التي تسعى إلى إبادتنا لن تستطيع كسر إرادتنا ومقاومتنا. إننا ماضون في مقاومتنا وبشتى السبل حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

وحول المعهد قالت هيفين حسين سوف يتلقى طلبة المعهد تعليمهم على مدار عامين، على يد مختصين وكادر طبي، بشكل علمي ونظري، ليتم فرزهم بعد التخرج إلى المستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية؛ نتيجة افتقار المقاطعة إلى كوادر طبية.

ومن جانبه، بارك الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو، افتتاح المعهد على الطلبة والكادر التدريسي وعموم أهالي إقليم عفرين، وأكد أن هذه الخطوة هي رد على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين وعموم المناطق المحتلة.

وقصت والدة الشهيد فرهاد عفرين، ثريا حبش، شريط الافتتاح ليتجول بعدها الحضور في قاعة المعهد، ومن ثم عقدوا حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والثورية.

(آ ر/ س ر)

ANHA