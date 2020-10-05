​​​​​​​افتتاح كراج انطلاق لتسيير الرحلات بين حلب والشهباء

ضمن الإجراءات المتخذة من قبل بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية لضبط أسعار الرحلات والنقل، افتتحت كراجاً للمركبات المسافرة بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء.

ويقع الكراج في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وبالتحديد بالقرب من منطقة الجبانات، ويحوي قرابة 25 مركبة مسجلة للنقل الداخلي.

18 رحلة يومية

وبحسب القائمين على أعمال الكراج فإن أول أيام الافتتاح شهد انطلاق 6 رحلات، وفي اليوم الثاني 16 رحلة أما اليوم الثالث فقد انطلقت 18 رحلة إلى مقاطعة الشهباء.

وحددت بلدية الشعب مسار هذه الرحلات لكي تغطي أغلب مساحة مقاطعة الشهباء حيث ستمر من دير جمال وتل رفعت مروراً بكفر ناصح وكفر نايا وانتهاءً بناحية فافين.

استجابة للشكاوى

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في حي الشيخ كمال عبد الله أشار إلى أن البدء بتجهيز كراج انطلاق إلى مقاطعة الشهباء آتى استجابة للشكاوى المقدمة من قبل الأهالي بخصوص ارتفاع أسعار النقل.

وكانت أجور النقل بين مدينة حلب ومقاطعة الشهباء تصل إلى 2500 ليرة للراكب الواحد قبل افتتاح الكراج، لكن بعد افتتاحه حددت البلدية تسعيرة 1500 ليرة سورية للراكب الواحد.

وهنالك دعوات لتخفيض هذه التسعيرة أيضاً إلى النصف في حال توفير المازوت للسائقين.

اقتراحات قيد التنفيذ

عبد الله أشار إلى أنهم يدرسون سبل العمل على افتتاح خط آخر لمنطقة شيروا وتحديد مسار الرحلات إلى هناك.

وتطرق أيضاً إلى اقتراح افتتاح مكتب للأمانات، لتوصيل البريد والمواد المراد شحنها بين مقاطعتي الشهباء ومدينة حلب، والتي كان من الصعب إيصالها إلى هناك.

ويذكر بأن مسافة المسار الذي حددته البلدية تبلغ حوالي 60 كيلو متر بدءاً من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب مروراً ببلدة دير جمال وتل رفعت وصولاً إلى ناحية فافين الواقعة بمقاطعة الشهباء.

(م ع – ع س/سـ)

ANHA