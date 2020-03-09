​​​​​​​افتتاح جمعية لدعم النساء اللواتي فقدن ذويهن في الحروب

دعماً للنساء اللواتي فقدن ذويهن من الدرجة الأولى في الحرب، افتتحت لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا جمعية مايا.

في مراسم الافتتاح ، باركت عضوة مجلس عوائل الشهداء ونسه شاويش، افتتاح الجمعية على جميع عوائل الشهداء، وأوضحت أن "الجمعية ستدعم النساء اللواتي فقدن ذويهن من الدرجة الأولى في الحروب ضد هجمات مرتزقة داعش أثناء التصدي لهجمات الاحتلال التركي".

وتطرّقت ونسه شاويش إلى أهمية افتتاح جمعية مايا، وقالت: "سندعم ذوي الشهداء مادياً ومعنوياً، بالإضافة إلى حل المشاكل العالقة عن طريق الجمعية".

ونوّهت ونسه شاويش أن "افتتاح مثل هذه المراكز هي نتيجة التضحيات التي قدمها أبناء شمال وشرق سوريا في سبيل حماية وصون كرامة شعوب المنطقة".

وتم قص شريط الافتتاح من قبل شوافة محمد والدة الشهيد دجوار الذي استشهد أثناء تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهجمات جيش الاحتلال التركي الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا.

(ش أ/ أ ب)

ANHA