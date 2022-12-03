​​​​​​​افتتاح حديقة في منبج بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

وحضر حفل افتتاح الحديقة، اليوم السبت، أعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات خاصة بذوي الهمم في المدينة.

وباشرت مديرية البيئة في الإدارة المدنية لمدينة منبج وريفها، إنشاء هذه الحديقة التي تتربع على مساحة 4 دونمات من أرض واقعة في شارع الرابطة وسط المدينة.

بدأت مراسم الحفل بقص شريط الافتتاح من قبل الشابة من ذوي الهمم، سيفي فواز حمام.

وتخلل الافتتاح، كلمة للرئيسة المشتركة لمديرية البيئة في المدينة، يسرى بصل، التي هنأت الأهالي بافتتاح الحديقة وقالت: "لم تتوانى مديرية البيئة منذ تأسيسها عن القيام بواجبها الأخلاقي والبيئي تجاه البيئة والمجتمع، فقد أولت موضوع الغطاء النباتي والحدائق الأولوية الكبرى، بعد ما كنت قد تعرضت لإهمال وتخريب وجفاف، خلال الفترات السابقة".

وأضافت يسرى "نجتمع اليوم لتدشين حديقة الرابطة، لنجعل من شعار "ازرع ولا تقطع، الحديقة بيتنا" هوية لنا ورسالة للعالم والمعتدين؛ بأننا دعاة سلام وحرية، ومنهجنا بناء الأوطان لا تخريبها وتدميرها".

وانتهت فعالية الافتتاح بزراعة أطفال من ذوي الهمم بالتعاون مع الحضور 60 شتلة من الأشجار ضمن الحديقة.

وكانت مديرية البيئة في مدينة منبج وريفها قد بادرت منذ تأسيسها في الـ 14من كانون الثاني من عام 2019، إلى منح الغطاء النباتي والمساحات الخضراء الأولوية الكبرى، لا سيما عبر إنشاء وترميم الحدائق في المدينة وريفها، وزراعة الأشجار في الطرقات ومساحات كبيرة من جغرافية المدينة.

(ش س/د)

ANHA