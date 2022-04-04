​​​​​​​افتتاح حديقة في الطبقة وزراعة الأشجار في عامودا وتل حميس بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

احتفاءً بميلاد القائد أوجلان، افتتحت الإدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة الطبقة، حديقة الـ 4 من نيسان، بمشاركة العشرات من أهالي المدينة وشيوخ ووجهاء العشائر وعوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وذلك جانب المشفى الوطني غرب مدينة الطبقة.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثم قرأت عضوة لجنة القائد في الطبقة، شذى الحسين، بياناً بمناسبة حلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان، جاء فيه:

"ميلاد القائد أوجلان ميلاد الحرية وتأسيس حزب العمال الكردستاني وانطلاقه من أجل حرية الشعوب وهو يوم ولادة نهج الأمة الديمقراطية، وبهذا الشكل أصبح ميلاد القائد هو ميلادنا جميعاً كما بات ميلاد جميع الشعوب المضطهدة".

أوضح البيان "اليوم تستمر الحرب بيننا وبين الأنظمة الديكتاتورية والقمعية بشكل واسع في جميع المجالات، لكن المعركة الرئيسة تدور رحاها في إمرلي في ظل عزلة مشددة تفرضها الدولة الفاشية التركية على القائد أوجلان".

وأشار البيان "الموقف النضالي الذي أظهره القائد رسالة موجهة لجميع الشعوب من أجل تصعيد النضال والمقاومة، لذا يجب الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا بغية تحقيق الحرية الجسدية لقائدنا".

شدد البيان "إذا تصرفنا بروح الفدائية للقائد فيجب علينا تحويل هذه المرحلة إلى مرحلة النضال والنصر، وسيتكمن كل فرد من اتخاذ حملة "حان وقت الحرية" أساس لمسيرة تحرير القائد".

في الختام قصّت والدة الشهيد محمد الدوش، سميرة كاعود، شريط الافتتاح، ثم بادر الحضور بزراعة الأشجار في الحديقة.

عامودا

كما نظّم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم، حملة لزراعة 170 شجرة في حديقة القائد بناحية عامودا، بمشاركة أعضاء مجلس عوائل الشهداء، وممثلي الأحزاب السياسية ومؤتمر ستار والعشرات من أهالي الناحية.

هذا وتجمع المشاركون أمام حديقة القائد أوجلان، رافعين صوره وأعلام حزب العمال الكردستاني PKK، وشتل الأشجار بأيديهم لزراعتها ليتوجه بعدها إلى الحديقة لزراعة 170 شجرة، وعقد حلقات الدبكة احتفاءً بالمناسبة.

تل حميس

في السياق، زرع أهالي ناحية تل حميس وأعضاء مؤسساتها المدنية عشرات الأشجار في مزار الشهداء بالناحية، وسط رفع صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار ومؤسسة أُسر الشهداء، احتفاءً بهذه المناسبة.

ويصادف اليوم الإثنين (4 نيسان) الميلاد الـ 73 للقائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999 في سجن إمرالي.

(كروب/ف)

ANHA