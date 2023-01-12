​​​​​​​افتتاح حديقة المرأة في ناحية عين عيسى

وحضر الافتتاح العشرات من أهالي ناحية عين عيسى واعضاء لجان ومؤسسات مقاطعة كري سبي.

هذا وعملت لجنة البلديات في مقاطعة كري سبي بالتعاون مع بلدية الشعب بناحية عين عيسى على تأهيل الحديقة العامة التي تقع بالقرب من نبع عين عيسى التاريخي وسط مركز الناحية على مدار عام كامل في ظل القصف التركي المستمر على الناحية، بكلفة تقديرية بلغت ما يقارب الـ 40 ألف دولار.

وتتألف الحديقة التي تتربع على مساحة 20 دونم من 5 أقسام وهي (بحرة تتوسط الحديقة- ملعب كرة طائرة- منصة ومسرح- العاب اطفال- قسم لتربية الحيوانات الاليفة).

وتعرضت الحديقة التي ترجع لسبعينيات القرن الماضي والتي كانت متنفساً لنبع عين عيسى التاريخي قبل جفافه بداية ثمانينات القرن ذاته للإهمال والرعي الجائر مما ادى إلى زوال الغطاء النباتي عنها وتعرض اشجارها للتكسير والقطع ابان احتلال المجموعات المرتزقة للمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المرأة بمقاطعة كري سبي بادرت مع اللجان المعنية بغرس ما يقارب الـ 1500 شجرة متنوعة لإعادة تأهيل الغطاء النباتي مع بداية إطلاق مشروع تأهيل الحديقة.

(د)

ANHA