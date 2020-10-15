وجاء افتتاح الدوري ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها حركة الشبيبة الثورية بناحية عين عيسى بعد انضمامها في الـ 5 من الشهر الجاري للحملة التي أطلقتها حركة الشبيبة الثورية بمناطق شمال وشرق سوريا تحت شعار " حتماً سننتصر".

وشارك في الدوري الذي حمل اسم" حتماً سننتصر" 6 فرق وهي كل من" فريق الشهيد زنار، شبيبة عين عيسى، الشهيد أدهم، عين عيسى، شباب مخيم كري سبي، رجال المخيم".

وبعد الإعلان عن افتتاح الدوري من قبل عضو الشبيبة الثورية بناحية عين عيسى علي العلي، أجريت المباراة الأولى على أرضية ملعب عين عيسى وسط الناحية بين فريقي شبيبة عين عيسى والشهيد زنار بحضور العشرات من أهالي الناحية.

وانتهت المباراة بعد لعب شوطين حماسيين من قبل الفريقين وهتافات المشجعين بفوز فريق الشهيد زنار بـ 4 مقابل 2 لشبيبة عين عيسى.

هذا وتستمر حركة الشبيبة الثورية بناحية عين عيسى بفعالياتها ونشاطاتها ضمن حملة "حتماً سننتصر" حيث من المقرر أن تقيم مهرجاناً ثقافياً رياضياً في مخيم مهجري كري سبي في الـ 17 من الشهر الجاري.

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ANHA