​​​​​​​افتتاح دورة لتعزيز مهارات الأطفال في تعلّم اللغات

نظّم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا دورات تدريبية لأطفال الشهداء (من 3 سنوات حتى 13 عاماً)، لتعلّم اللغات (العربية، والكردية، والإنكليزية) وصل عدد الأطفال المسجلين فيها إلى ما يقارب 45 طفلاً.

أقيمت الدورة التي من المقرر أن تستمر شهراً، في مدرسة الرصافة شمال جل آغا.

وشارك في افتتاحها ذوو الأطفال وأعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية ومجلس عوائل الشهداء.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء في جل آغا لينا يوسف، كلمة رحبت فيها بجميع الأطفال والحضور.

ونوّهت أن الدورة تهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات الأطفال في تعلّم اللغات.

على هامش الفعالية، أوضح الإداري في مجلس عوائل الشهداء ناحية جل آغا، فايز إبراهيم، أن الدورة التدريبية ستستمر شهراً، وسيوزَّع فيها الأطفال على 5 صفوف، حسب أعمارهم، وسيعمل فيها المدرسون على تطوير وتنمية مهاراتهم في تعلّم اللغات.

(ب ش/آ)

ANHA