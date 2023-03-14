​​​​​​​افتتاح دورة إسعافات أولية في دير الزور

وانضمت إلى دورة الإسعافات الأولية التي نظمت في مركز الاتحاد الواقع بمنطقة الصعوة بريف دير الزور الغربي، 40 متدربة، تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 27 عاماً.

ويهدف الاتحاد من خلال هذه الدورات التدريبية للفئة الشابة؛ إلى تصقيل الوعي الصحي، وبما يلبي الحالات الطارئة والمستعجلة.

وتتلقى المنضمات إلى التدريب الذي سيستغرق 25 يوماً، دروساً نظرية وعملية على "الحقن العضلي، الوريدي، التعامل مع الحروق، قياس الضغط والحرارة، حالات الكسور وكيفية التعامل معها".

وفي نهاية الدورة، وحسب المشرفات على التدريب، ستمنح لجنة الصحة في المجلس المدني بدير الزور، شهادات للمتدربات، وإفساح المجال أمامهن للعثور على فرص عمل في المستوصفات.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد المرأة الشابة، افتتح سلسة دورات تدريبية على (الخياطة، والمعلوماتية، والإسعافات الأولية) إلى جانب افتتاحه لدورات فكرية في معظم أرياف دير الزور.

(أ س/ي م)

ANHA