​​​​​​​افتتاح دورة في الشدادي لزيادة الخبرات الطبية

وانضم إلى الدورة التي ستستمر 20 يومًا 15 متدربة، وقد جاءت في محاولة لرفع المستوى التوعوي لدى الأهالي في مجال التمريض والإسعافات الأولية، نظرًا لحاجة المنطقة للكوادر الطبية.

الإداري في لجنة الصحة بناحية الشدادي، صالح العلي، أشار إلى أن الدورة عبارة عن دروس لقياس الضغط وفتح الوريد وسحب الدم، وبعض الإسعافات الأولية التي من شأنها حماية المريض إلى حين وصوله للمشفى.

ويذكر أن الشدادي تفتقر للكوادر الطبية نظرًا لقلة القطاعات والمراكز الصحية فيها، فيما تعمل لجنة الصحة بالتعاون مع هيئة الصحة على تجهيز المشفى العام في الناحية في أقرب وقت، حيث وصلت التجهيزات فيه إلى أكثر من 75%.

(ب د/هـ ن)

ANHA