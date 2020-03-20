ونسق حزب سوريا المستقبل – عفرين مع بلدية ومجلس تل رفعت في إنشاء دوار في نفس مكان وقوع مجزرة تل رفعت، وبعد الانتهاء من إنشاء الدوار تم افتتاحه اليوم.

ونُقش أسماء شهداء المجزرة على الدوار بالإضافة إلى وضع مجسم وسط الدوال لملاك وبيده كرة أرضية موضوعة فوقها حمامة سلام.

حيث تم تجهيز ذلك المجسم لمدة شهرين من قبل النحات ذكي عثمان.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم تحدث باسم حزب سوريا المستقبل صادق بركات والذي أكد أن هدفهم من انشاء وافتتاح هذا الدوار هو لتخليد شهداء المجزرة وليتذكر العالم تلك الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أطفال عفرين والشهباء.

ومن جهته تحدث والد طفلين من شهداء تلك المجزرة وهو الأب عبد الرحمن حسو الذي قدم الشكر لكل من ساهم في انشاء هذا الدوار باسم شهداء المجزرة، وقال :"إن المحتلين اعتقدوا بأنهم إذا استهدفوا أطفالنا وقتلوهم سيكسروننا ويقضوا على مقاومتنا، ولكن حلمهم لن يتحقق ولن يصلوا لمبتغاهم وسنزيد من وتيرة نضالنا ومقاومتنا بكافة الأشكال حتى تحرير عفرين والانتقام لأطفالنا".

وفي النهاية تم إسدال الستار عن التمثال وسط إشعال النيران حولها، مع ترديد الحضور الشعارات التي تخلد الشهداء.

(ف إ/ل)

ANHA