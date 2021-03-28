​​​​​​​افتتاح عيادات الشعب في مدينة قامشلو

تخفيفًا من التكاليف الطبية وعبء المعاينات عن كاهل الأهالي، بادرت مؤسسات المجتمع المدني إلى افتتاح عيادات الشعب، اليوم، في مدينة قامشلو.

وتتضمن عيادات الشعب عشر أقسام وهي (الداخلية، النسائية، العصبية، أطفال، اختصاص "أذن، أنف، حنجرة"، "بولية، كلية"، داخلية قلبية، العظمية، الجراحة العامة) وتضم أيضًا عيادة سنّية، قسم لإجراء التحاليل، الصور الإشعاعية، صيدلية، وغرفة للإسعافات.

عن سعر المعاينة في عيادات الشعب، فقد تم تحديدها أنّها ستكون أقل بنسبة 50% من العيادات الطبية العامة.

أمّا بالنسبة إلى الأدوية الموجودة في الصيدلية والتحاليل التي ستجرى في المخبر وقسم الصور الإشعاعية لعيادات الشعب، سيتم خصم 15% مقارنةً بالمراكز الخاصة.

وحضر افتتاحية عيادات الشعب عدد من الأطبّاء و أعضاء اتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة، وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء عيادات الشعب.

فيما تم قص شريط الافتتاحية من قِبل الطبيبة في قسم الإسعاف في عيادات الشعب شروق عمر.

(ه ع)

ANHA