​​​​​​​افتتاح أول قسم للأورام في شمال وشرق سوريا

افتتحت لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني وجمعية السرطان، اليوم، قسم الأورام في المشفى الوطني وسط المدينة، بغية تأمين العلاج المجاني لمرضى السرطان وتخفيف العبء ومشقة السفر عليهم.

وحضر الافتتاح أعضاء من لجنة الصحة، وممثلون من الإدارة الذاتية والمجلس المدني في الرقة، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، والأطباء المختصين بأمراض السرطان، ووفد من المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأ الافتتاح بالترحيب بالضيوف من قبل الرئيس المشترك للجنة الصحة في مجلس الرقة المدني علي المشرف، وقال: "بعد عمل دام أكثر من عشر سنوات، قمنا بتأمين أول جرعة اليوم للمرضى".

وشكر علي المشرف: "جميع المساهمين والجمعيات الصحية والجمعية السورية للسرطان التي دعمت هذا القسم. سنبدأ من اليوم باستقبال المرضى ومنحهم العلاج المجاني بشكلٍ كامل".

بدوره، أوضح نائب الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد: "يعتبر هذا الإنجاز إنجازاً تاريخياً لشعبنا في مدينة الرقة بعد كل الحروب التي مرت ودمرت المدينة. نشكر جهود لجنة الصحة وكافة العاملين على افتتاح هذا القسم".

واختتمت مراسم الافتتاح، بقص صَدّيقة علي دابان، والدة الشهيد شيار كوباني، شريط الافتتاح للقسم، ومن بعدها قام الحضور بالتجوّل في أرجاء القسم والاطمئنان على حالة المرضى والثناء على جهود الكادر المختص في القسم.

ويعمل في قسم الأورام كادر مختص مؤلف من 24 شخص، يضم أطباء وممرضين وصيادلة، وطبيب تخدير، ومخبر، وجهاز تصوير أشعة، ويوجد في القسم في الوقت الحالي 10 آلاف جرعة.

وقسم الأورام في مشفى الرقة الوطني يعتبر القسم الوحيد في شمال وشرق سوريا في الوقت الحالي.

وكان يعاني مرضى السرطان في شمال وشرق سوريا من أعباء عدّة أثناء توجههم إلى العاصمة السورية دمشق من أجل تلقي الجرعات، ناهيك عن مصاريف السفر والمضايقات الأمنية، وسيساهم قسم الأورام في مشفى الرقة من تخفيف هذه الأعباء من الآن وصاعداً.

(أم/خ)

ANHA