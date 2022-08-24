​​​​​​​افتتاح أول مركز لرعاية الأطفال في شمال وشرق سوريا

بهدف منع عمالة الأطفال واستغلالهم وخلقْ جيل متعلم قادر على التأقلم مع المجتمع وتطويره، أعلنت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة عبر مؤتمر صحفي، عن افتتاح "بيت حياة الأطفال" لرعاية الأطفال في قرية خزنة بناحية تربه سبيه.

ألقي خلال المؤتمر بيان قرئ من قبل الرئيسين المشتركين لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة سليمان عرب واستير مراد اللذين أكدا أن المركز سيستقبل الأطفال خلال فترة قريبة، من عمر 5 أعوام إلى 18 عام، وأن المركز افتتح بالتعاون مع هيئة الصحة وهيئة التربية والتعليم وقوى الأمن الداخلي ومؤتمر ستار وهيئة المرأة.

وأشارا إلى أن الأطفال والنساء هم أكثر المتضررين من الحرب لذا وجدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ضرورة إنشاء مركز لاستقطاب هؤلاء الأطفال ومنع استغلالهم من قبل جهات تحاول ومن خلال الحرب الخاصة ضرب وحدة شعوب المنطقة.

ويعتبر مشروع الإدارة المحلية والبيئة من أهم وأضخم المشاريع خلال هذا العام لأهمية هذا المركز والذي سيتقبل خلال المرحلة الأولى من افتتاحه 30 طفلاً.

وحسب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة فإن المركز بات مجهزاً من كافة النواحي وسيتم الاهتمام بالأطفال حسب النظام الداخلي العالمي لرعاية الطفولة.

(ف)

ANHA