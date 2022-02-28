​​​​​​​افتتاح أول مركز لاتحاد المرأة الإيزيدية في الشهباء

وحضر العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وممثلو الأحزاب السياسية التابعة لإقليم عفرين، إلى مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء للمشاركة في الافتتاح.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، حيث باركت افتتاحية المركز على المجتمع الإيزيدي.

وشرحت سعاد أهمية افتتاح مركز اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا "أردنا افتتاح هذا المركز على مستوى روج آفا لنبيّن للأعداء الذين يهدفون إلى إمحاء الإيزيديين، وبالأخص إضعاف إرادة المرأة الإيزيدية. إن جذورنا باقية ولن نسمح لهم بإبادتنا".

موضحة أن "السبب الأساسي لافتتاحنا المركز هو إيصال صوتنا إلى جميع النساء الإيزيديات اللواتي ما زلن يواجهن الظلم والعبودية".

وبعدها قصت أخت الشهيد قنديل حسن، زيلان حسن، شريط الافتتاح.

وافتتح مركز اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا في مدينة حلب أيضاً هذا العام، ومن المقرر أن يفتتح في ناحية تربه سبيه خلال شهر آذار القادم. أأ

(سـ)

ANHA