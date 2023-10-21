​​​​​​​افتتاح أول معهد لإعداد المعلمين والمعلمات في حلب باسم الشهيدة زوزان يوسف

باسم الشهيدة زوزان يوسف افتتحت لجنة التدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي ولأول مرة معهداً لإعداد المعلمين والمعلمات في حي الأشرفية في مدينة حلب.

واستشهدت الشهيدة زوزان يوسف والتي كانت إدارية لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين في مجزرة ارتكبها مرتزقة داعش في مقاطعة كوباني بتاريخ 25 حزيران 2015، وراح ضحيتها 251 مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ.

ويستقبل المعهد من العمر 18 حتى عمر 35، بعد نيل الشهادة الثانوية سواء باللغة الكردية أو العربية، فيما تبدأ ساعات الدوام من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، بدءاً من يوم غد الأحد.

ويعتبر معهد زوزان يوسف أحد فروح معاهد فيان أمارا، ويخرج المعلمين والمعلمات بعد سنتين من التدريب، كما يتوفر كوادر كافة الاختصاصات، وبدأ التسجيل بتاريخ 15 من الشهر الجاري ولا زال بانتظار المزيد من الانتساب.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ثم ألقت إدارية المعهد فاطمة كوشان كلمة أشارت فيها إلى أهمية اللغة في الثورة وقالت:" ثورة روج آفا هي ثورة اللغة، ومهمتنا أن نحافظ على مكتسبات هذه الثورة، لإنها لم تتحقق بسهولة، والفضل يعود لفكر وفلسفة القائد عبد الله اوجلان ودماء الشهداء".

وأضافت: "إن افتتاح مثل هذا المعهد وفي الوقت الحالي يعتبر كجواب للمحتل والمستعمر الذي يسعى للقضاء على ثقافتنا ولغتنا، لذا ما يقع على عاتقنا أن نتوجه صوب معاهدنا لندرس ونتعلم بلغتنا ونمنع المحتل من تحقيق أهدافه".

ثم قصت إدارية في مجلس عوائل الشهداء في خط الشهيد كلهات جمانا حميد وهي والدة الشهيدة باز شريط الافتتاح وسط ترديد "الشهداء خالدون" "لا حياة بدون القائد".

(ف)

ANHA