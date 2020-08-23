​​​​​​​افتتاح أول دورة لمحو الأمية في مُخيم كري سبي

وتهدف الدورة إلى تعليم النساء على القراءة والكتابة، بالإضافة إلى العمليات الحسابية البسيطة "الجمع والطرح والضرب".

المشرفة على دورة محو الأمية وفاء باشا قالت إن الهدف من هذه الدورة هو تعليم النساء داخل المخيم القراءة والكتابة وتمكين أنفسهن لتعليم أبنائهن الصغار.

ووعدت وفاء بالاستمرار في افتتاح دورات مُماثلة حتى تتمكن كافة النساء من الاستفادة من التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن دورة محو الأمية في المخيم هي دورة من سلسلة دورات يقوم بها مؤتمر ستار لنساء المخيم، حيث أن هناك دورات محادثة في اللغة الإنكليزية، والخياطة، بالإضافة إلى دورة في التوعية من خلال الجولات داخل المخيم.

(كروب/س و)

ANHA