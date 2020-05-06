​​​​​​​افتتاح أول دار للأيتام في حي الشيخ مقصود

وشارك أعضاء وإداريون في مؤسسات ومجالس الحي في الافتتاحية، وقص شريط الافتتاحية من قبل الأطفال اليتامى حيث يوجد حالياً 4 أطفال يتامى.

وسيستقبل الدار الذي افتتح اليوم، الأطفال اليتامى في الشيخ مقصود والأشرفية.

المشرفة على جمعية رعاية الطفولة سلوى سربست، أوضحت أن أهمية افتتاح دار الأيتام تكمن " في وجود بعض الأطفال اليتامى المحرومين من الرعاية".

وأشارت سلوى أنهم "سيقدمون الدعم اللازم للأطفال وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم الطفولية".

وشكرت سلوى المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية والهلال الأحمر الكردي على تقديمهم المساعدات لافتتاح دار الأيتام.

(س ر/م)

ANHA