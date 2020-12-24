​​​​​​​افتتاح أوّل قسم لعمليّة القلب المفتوح في شمال وشرق سوريّا

منذ افتتاح مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا وهي تجاهد بكافّة إمكانياتها للتطوير والتّقدّم نحو الأفضل لمساعدة كافّة أهالي المنطقة، رغم الإمكانيّات المحدودة لها.

وباشرت إدارة المشفى بافتتاح قسم جديد بجراحة القلب المفتوح وأضافته إلى المشفى، بسبب حاجة أهالي شمال وشرق سوريا الكبيرة لهذا القسم، وحاجة المنطقة إلى مركز جراحة القلب لعدم وجود أجهزة جراحية للقلب في المنطقة واضطرارهم للسفر إلى مشافي باشور كردستان ومدينة دمشق، وبسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة كانت تؤدّي إلى فقدان البعض منهم لحياتهم لإمكانياتهم الضّئيلة والتكاليف الباهظة للعملية والمشافي.

وبصدد افتتاح هذا القسم الجديد لجراحة القلب المفتوح أوضح المدير الطبي لمشفى القلب والعين الدكتور إينان خليل: "أنّ عملية القسطرة القلبية لم تكن كافية لهم لأنّ بعض المرضى كانوا يعانون من نسبة تضيّقات شديدة وصمّامات في القلب وحاجتهم إلى عملية جراحة قلب مفتوح، لهذا فإنّ المشفى كان بحاجة ماسّة لجهاز عملية قلب مفتوح".

"نحن الآن في اللّمسات الأخيرة لتجهيز هذا القسم"

وبيّن خليل أنّه عند رؤيتهم لحاجة الأهالي لهذه العمليّات باشروا حالاً بتجهيز قسم جراحة القلب المفتوح، وقال: "منذ فترة طويلة ونحن نعمل على تأمين قسم خاصّ لجراحة القلب المفتوح، وكادر طبّي مختصّ بهذه العملية وطاقم عمل متدرّب على هذا الاختصاص، لأنّ أجهزة عملية القلب المفتوح تختلف عن الأجهزة والعمليات الأخرى مثل (جهاز القلب الصنعي وجهاز قلب الرّئة الصنعي وجهاز البالون) ".

وأكّد خليل بأنّهم استطاعوا تأمين كافّة الأجهزة اللازمة لإجراء عمليات قلب مفتوح في شمال وشرق سوريا، وأنّهم سيبدؤون بإجراء عمليات القلب المفتوح من ربع العام الجديد 2021 بشكل رسميّ، وقال: "هذا المركز يعتبر المركز الأوّل لجراحة القلب المفتوح في المنطقة، ونحن الآن في اللّمسات الأخيرة ليصبح هذا القسم جاهزاً".

وأشار خليل: "عملية القلب المفتوح جراحة حسّاسة ودقيقة وهي بحاجة إلى كادر طبّي مختصّ ومتمكّن بهذه العملية، لذلك قمنا بإرسال عدد من الكوادر الطبّيّة إلى مراكز كبيرة في باشور كردستان مثل مركز سنتر لجراحة القلب بمدينة هولير وسليمانية، للتدريب على هذه العمليّات، واستمرّت الدورة قرابة شهر ونصف ولكن بسبب الأوضاع في سري كانية وكري سبي وحاجة المنطقة لكادر طبّي اضطررنا إلى العودة ، ولكن الكادر الطبّي استمروا بالتّدريب في مشفى القلب والعين بمدينة قامشلو".

"هدفنا هو مساعدة مرضى المنطقة وليس غاية ربحية"

خليل أوضح بأنّ الكادر المختصّ لهذه العملية هم كوادر ذوو خبرة عالية بجراحة القلب المفتوح، أكثر من أربعة جرّاحين متمكّنين بأساس قويّ لهذه العملية، وأطبّاء وفنّيين متمكّنين بالعناية القلبية، جميعهم من أبناء شمال وشرق سوريا، مؤكّداً بأنّ غرفة الجراحة مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم.

وحول التكاليف المحدّدة لعملية جراحة القلب، قال خليل: "في الوقت الحاضر لم نقم بتحديد سعر محدّد لها، ولكن المشفى هو مشفى خدميّ بُني على أساس خدمة كافّة أهالي شمال وشرق سوريا، وهدفنا هو مساعدة مرضى المنطقة، وليس غاية ربحية لهذا فإنّ التكاليف ستكون رمزيّة جدّاً تساعد كافّة الأهالي".

(م ح)

ANHA