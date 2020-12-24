​​​​​​​افتتاح أوّل قسم لعمليّات القلب المفتوح في شمال وشرق سوريّا

منذ افتتاح مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا وهو يجاهد بكافّة إمكاناته للتطوير والتّقدّم نحو الأفضل لمساعدة كافّة أهالي المنطقة.

وباشرت إدارة المشفى بافتتاح قسم جديد بجراحة القلب المفتوح وأضافته إلى المشفى، بسبب حاجة أهالي شمال وشرق سوريا الكبيرة لهذا القسم، وذلك لعدم وجود أجهزة جراحية للقلب في المنطقة، واضطرارهم للسفر إلى مشافي باشور كردستان ومدينة دمشق، وبسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة التي تمنعهم من ذلك، كان الكثيرون يفقدون حياتهم لإمكاناتهم الضّئيلة والتكاليف الباهظة للعملية والمشافي.

وبصدد افتتاح هذا القسم الجديد، أوضح المدير الطبي لمشفى القلب والعين الدكتور إينان خليل: "أنّ عملية القثطرة القلبية لم تكن كافية، لأنّ بعض المرضى يعانون من نسبة تضيّقات شديدة وصمّامات في القلب، وحاجتهم إلى عملية جراحة قلب مفتوح، ولهذا فإنّ المشفى كان بحاجة ماسّة إلى جهاز عملية قلب مفتوح".

"نحن نضع اللّمسات الأخيرة لتجهيز هذا القسم"

وبيّن خليل أنّه عندما لمسوا حاجة الأهالي لهذه العمليّات باشروا حالًا إلى تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح، وقال: "منذ فترة طويلة ونحن نعمل على تأمين قسم خاصّ بجراحة القلب المفتوح، وكادرٍ طبّي مختصّ بهذه العملية، وطاقم عمل متدرّب على هذا الاختصاص، لأنّ أجهزة عملية القلب المفتوح تختلف عن الأجهزة والعمليات الأخرى، مثل (جهاز القلب الصنعي وجهاز قلب الرّئة الصنعي وجهاز البالون) ".

وأكّد خليل أنّهم استطاعوا تأمين كافّة الأجهزة اللازمة لإجراء هذه العمليات في شمال وشرق سوريا، وأنّهم سيبدؤون بإجرائها في الربع الأول من العام الجديد 2021 بشكل رسميّ، وقال: "يعتبر هذا المركز الأوّل لجراحة القلب المفتوح في المنطقة، ونحن الآن نضع اللّمسات الأخيرة ليصبح هذا القسم جاهزًا".

وأشار خليل إلى أن "عملية القلب المفتوح حسّاسة ودقيقة، وهي بحاجة إلى كادر طبّي مختصّ ومتمكّن، لذلك قمنا بإرسال عدد من الكوادر الطبّيّة إلى مراكز كبيرة في باشور كردستان مثل مركز سنتر لجراحة القلب في مدينة هولير والسليمانية، للتدرّب على هذه العمليّات، وقد استمرّت الدورة قرابة الشهر ونصف الشهر، ولكن بسبب الأوضاع في سري كانية وكري سبي وحاجة المنطقة إلى كوادر طبّية اضطررنا إلى إعادتها، حيث استمرت في التّدرب في مشفى القلب والعين بمدينة قامشلو".

"هدفنا مساعدة مرضى المنطقة وليس الربح"

خليل أوضح أنّ الكوادر المختصّة بهذه العملية ذات خبرة عالية بجراحة القلب المفتوح، وهناك أكثر من أربعة جرّاحين متمكّنين، وأطبّاء وفنّيون متمكّنون بالعناية القلبية، جميعهم من أبناء شمال وشرق سوريا، مؤكّدًا أنّ غرفة الجراحة مجهزة بأحدث الأجهزة في العالم.

وحول التكاليف المحدّدة لهذه العملية، قال خليل: "في الوقت الحاضر لم نقم بتحديد سعر محدّد لها، ولكن المشفى هو مشفى خدميّ بُني لخدمة كافّة أهالي شمال وشرق سوريا، وهدفنا هو مساعدة مرضى المنطقة، وليس الربح، لذلك فإنّ التكاليف ستكون رمزيّة جدًّا".

(م ح)

ANHA