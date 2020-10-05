​​​​​​​افتتاح المركز الأول للجنة المرأة بدير الزّور

وحضر الافتتاح الذي أقيم في مبنى مركز المرأة الواقع ضمن المجلس المدني بمنطقة المعامل، أعضاء المؤسسات واللّجان التابعة للإدارة المدنية والعسكرية، بالإضافة لحضور كبير من نساء دير الزور.

في البداية، وقف الحضور دقيقة صمت, وبعد ترحيب إدارية دار المرأة فاطمة مروان بالحاضرين، ألقت جيهان خضر باسم هيئة المرأة في المجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا كلمة قالت فيها: "سلاماً وتقديراً إلى كافّة الأبطال والبطلات في صفوف قوات سوريا الديمقراطية على جبهات القتال، وفي ظلّ صمودهم يلعب أطفالنا ونعيش بأمان".

وتابعت جيهان: "وألف تحية للمرأة الديرية التي بفضل نضالها وصمودها تمّ اليوم افتتاح المركز الأول على مستوى إقليم دير الزور باسم لجنة المرأة التابع للإدارة المدنية، فالمرأة الديرية وقفت في وجه السياسات والقوى المعادية التي تمنع تحقيق الأمن والأمان في المنطقة، وأثبتت نفسها من خلال وقوفها مع الرجل جنباً إلى جنب لقيادة المنطقة".

ولفتت جيهان إلى أنّ: "المرأة الديرية حملت السلاح وحاربت أكبر إرهاب في العالم والمتمثّل بداعش، ومارست العمل السياسي في المحافل الدولية من أجل حرية بلدها وأرضها، فهي تقود اليوم المنطقة بريادتها وتنظيمها وتدير الإدارة المدنية بنظام الرئاسة المشتركة في كافّة أقسام الإدارة الذاتية".

وأشارت جيهان: "نحن شعوب شمال وشرق سوريا نمرّ اليوم بمرحلة صعبة وماتزال هناك تحدّيات وصعوبات نواجهها كإدارة ذاتية، لكن باستمرارية عملنا وتمسّكنا بمشروعنا الديمقراطي الذي يستند بالدرجة الأولى إلى حرية المرأة وضمان حقوقها، سنواجه كافّة التّهديدات والتحدّيات على مناطقنا التي هي من أكثر المناطق أمناً في الجغرافيا السوريّة".

كما تحدّثت باسم مجالس المرأة بدير الزور شهرزاد الجاسم، وقالت: "المرأة بدير الزور عاصرت كافّة مشاكل الحياة، وتعرّضت لحصار على كافّة الأصعدة" وهنّأت بافتتاح مركز لجنة المرأة على النساء في دير الزور.

واختُتم الافتتاح بقص شّريط الافتتاح وتجوّل الحضور في أرجاء مبنى هيئة المرأة .

(ع ص/إ)

ANHA