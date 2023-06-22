​​​​​​​افتتاح المعرض المهني الأول للأشغال اليدوية والفنون النسوية في منبج

وتضمن المعرض المقام ضمن خيمة، وسط ساحة الساعة في منبج، مجموعة من اللوحات الفنية، رُسمت من قبل عدد من المشاركات، تتناول الطبيعة وعطاء المرأة، إلى جانب عرض أعمال يدوية وأخرى حرفية وتراثية ومنسوجات صنعت بأيدٍ نسائية.

ويهدف المعرض الذي شارك فيه ما يقارب 70 امرأة عربية وكردية وشركسية وتركمانية، إلى تسويق الأعمال اليدوية والفنية التي تصنعها النساء، وتشجيعهن للاعتماد على أنفسهن والاستفادة من هذه المهارات كمصدر دخل لهن من جهة أخرى.

وسط حضور أهالي منبج وعضوات من تجمّع نساء زنوبيا وممثلات عن الأحزاب السياسية والخطوط والمجالس المدنية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، بدأت مراسم افتتاح المعرض بقص الشريط من قبل زوجة الشهيد (عبد الوهاب الحج حميدي) الذي استشهد في استهداف مسيّرة تركية أثناء محاولته إسعاف جرحى في 18 أيار 2023.

على هامش المعرض، ذكّرت عضوة اللجنة التحضيرية للمعرض، شهرفان جاويش، بأهمية هكذا معارض للنساء، من ناحية تطوير مهاراتهن وتحويلها إلى عمل يدر مردوداً يحقق اكتفاء مادياً لهن، منوهة إلى أن هناك تردد كبير من قبل الأهالي والنساء بشكل خاص لدعم هذه الحرف والفنون.

سيستمر المعرض حتى الساعة الـ 19:00 مساءً، وفقاً لعضوة اللجنة التحضيرية.

(م ش/ي م)

ANHA