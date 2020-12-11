​​​​​​​افتتاح أكاديمية لبنات وأبناء الشهداء في إقليم الفرات

ويواصل مجلس عوائل الشهداء العمل مع الجهات المعنية في الإدارة الذاتية بهدف افتتاح الأكاديمية في إقليم الفرات، والحصول على موافقتها.

وتضاهي الشهادات التي تمنحها الأكاديمية (أكاديمية الشهيدة أمكيهان) الشهادات التي يحصل عليها الخريجون من جامعات روج آفا، وتفتح المجال أمام أبناء وبنات الشهداء للحصول على وظائف ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية.

وتتألف أكاديمية الشهيدة أمكيهان من قسمين: قسمٌ عملي يتألف من قسم اللغات وهي الكردية، والعربية، والإنكليزية والروسية، يحصل فيه الأعضاء على شهاداتٍ يعملون بموجبها في مؤسسات الإدارة الذاتية بعد التخرج، وقسمٌ فكري يقوم على إعطاء دروس فكرية لكافة أعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات.

وحول افتتاح أكاديمية الشهيدة أمكيهان في كوباني، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي "افتتاح الأكاديمية جاء تكريمًا لأبناء الشهداء وأسرهم، ولضمان حقوق المحرومين من الدراسة منهم، وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث أصبحت الوظائف في مراكز الإدارة الذاتية تتطلب شهادات من الموظفين".

وأضافت عائشة أفندي أن "الهدف من افتتاحنا لهذه الأكاديمية، هو تغيير ذهنية المجتمع، لذا ستكون أولى خطواتنا إعطاء دورات فكرية للمنتسبين إلى الأكاديمية"، وواصلت "والهدف الثاني هو الحفاظ على أبناء الشهداء وحمايتهم من الضياع، خاصة في الفترة الأخيرة التي أصبحت دولة الاحتلال التركي تستخدم فيها كل أساليب الحرب الخاصة مع مجتمعنا".

وشددت عائشة أفندي على أنه "حان الوقت لنرتقي بمجتمعنا من خلال العلم، لمواجهة الأطماع التي تتربص بنا، وأبناء الشهداء وأسرهم يجب أن يحصلوا على مكانة تليق بهم، وبمن ضحى بروحه في سبيل الحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا، وأكاديمية الشهيدة أمكيهان ستكون بداية الانطلاق نحو مستقبلٍ أفضل".

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان، روناهي حجو "بدأت الأكاديمية أولى دوراتها الفكرية، وعما قريب ستبدأ الدورات التعليمية، التي كانت من المقرر أن تبدأ في الشهر المنصرم، ولكنها تأجلت بسبب الحظر الكلي المفروض على مناطقنا بسبب انتشار فيروس كورونا".

(م)

ANHA