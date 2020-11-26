​​​​​​​افتتاح أكاديمية 'شبيبة ميزوبوتاميا للثقافة' في كركي لكي

وجرت الافتتاحية خلال مراسم حضرها العشرات من شبيبة وأهالي كركي لكي وزينت الأكاديمية بالصور وأدوات تراثية قديمة.

وبدأت مراسم الافتتاح بقص شريط افتتاح الأكاديمية من قبل الأم راضية إبراهيم والدة الشهيد سرخبون، التي ألقت كلمة قالت فيها:" نبارك افتتاح الأكاديمية للشعوب المناضلة، ونأمل من هذه الأكاديمية أن تكون منبراً ثقافياً للشبيبة ، كما نناشد الجميع التمسك بأرض الوطن والنضال من أجل منع الاحتلال التركي من دخول أرضنا وأن نواصل السير على نهج مقاومة الشهيد سرخبون ورفاقه المناضلين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية ترابنا من الاحتلال التركي".

وبدوره ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي قهرمان محمد كلمة قال فيها:" الشبيبة لهم الدور الأساسي في مجتمعنا لأنهم يمثلون مستقبلنا لذلك نأمل منهم مواصلة السير على نهج شهداء الحرية".

وانتهت مراسم افتتاح الأكاديمية بتقديم فرق الأطفال مجموعة من عروض رياضة التايكوندو.

(ك ع/ل)

ANHA