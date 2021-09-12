​​​​​​​افتتاح 190 مدرسة في الريف الشرقي لدير الزور أبوابها للبدء بالعام الدراسي الجديد

بعد التحضيرات التي أجرتها لجنة التربية والتعليم في الريف الشرقي لدير الزور للبدء بالعام الدراسي الجديد من تنظيف وترميم للمدارس فضلاً عن استقبال الطلبة المستجدين وضمهم إلى عجلة التعليم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا والقيام بتأمين الكادر التعليمي بعد إجراء دورات مكثفة للمعلمين في الأشهر الماضية، افتتحت اليوم 190 مدرسة في الريف الشرقي أبوابها لاستقبال (103000) طالب/ة، من مختلف المراحل الدراسية، فيما بلغ عدد المعلمين المؤهلين الموزعين عليها 2473 معلمة.

وفي هذا الصدد تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لمجمع هجين التربوي أحمد الشبلي، عن التحضيرات والاستعدادات وقال: "واجهتنا بعض الصعوبات أثناء التحضيرات بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد انتشار الموجة الرابعة، وزيادة عدد الطلبة بسبب قلة عدد المدارس وتعرض غالبيتها للتدمير".

وطالب الشبلي بدعم الواقع التعليمي أكثر خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، متمنياً لجميع الطلبة التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا كانت قد عقدت مؤتمرها الأول بتاريخ 9 أيلول الجاري تحت شعار "نحو نظام تربوي وتعليمي موحد لتحقيق مجتمع معرفي متكامل وديمقراطي" حيث كان ذلك من ضمن الجهود الرامية للنهوض بالواقع التعليمي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا

( ف عل)

ANHA