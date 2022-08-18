​​​​​​​أفغانستان: تفجيرات تسفر عن عشرات القتلى والجرحى

أسفر تفجير استهدف مساء الأربعاء مسجداً في كابول عن 21 قتيلاً، حسبما أعلنت الشرطة الخميس، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل زدران في بيان: "أمس وقع انفجار في مسجد أثناء صلاة العشاء. نتيجة لذلك استشهد 21 من مواطنينا وأصيب 33 بجروح".

من جانبها، أكدت منظمة إيميرجنسي الإيطالية التي تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية أنها تلقت 27 ضحية للانفجار بينهم ثلاثة قتلى. وقالت المنظمة إن "معظم الجرحى الذين استقبلناهم بعد الانفجار الذي وقع في مسجد يعانون من جروح ناجمة عن شظايا قنبلة أو حروق".

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابول تبناه داعش.

وفي سياق متصل، أعلنت داعش مسؤوليتها عن تفجير استهدف الخميس مسجداً للشيعة في مدينة مزار الشريف شمال أفغانستان، وهو التفجير الذي أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين حسب مسؤول في حركة طالبان والشرطة المحلية.

وأعلن التنظيم المتطرف في بيان تناقلته حسابات "جهادية" على تطبيق تلغرام أن عناصره تمكنوا من "إدخال حقيبة مفخخة" داخل المسجد وقد جرى تفجيرها بعد اكتظاظه.

وأسفر التفجير أيضاً وفق متحدث باسم ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف، عن إصابة 15 شخصاً آخرين. وكان مسؤول في حركة طالبان والشرطة المحلية أعلن في وقت سابق عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، في التفجير الذي يعد ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

(م ش)