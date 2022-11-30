​​​​​​​أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير استهدف مدرسة دينية

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وجُرح 24 آخرون، الأربعاء، في انفجار وقع بمدرسة لتحفيظ القرآن في مدينة أيبك في شمال أفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام أن الانفجار وقع خلال صلاة في مدرسة دينية في مدينة أيبك.

وأوضح طبيب في مستشفى أيبك عاصمة ولاية سامانجان طلب عدم الكشف عن هويته "جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها. لكن الفرع الأفغاني لداعش يشن حملة عنف في هذا البلد، كما نفذ داعش تفجيرات استهدفت بشكل خاص الشيعة في أفغانستان، لكنه استهدف أيضاً المساجد والمدارس السنية.

(م ش)