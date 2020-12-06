​​​​​​​أفغانستان: السلام مع طالبان يتيح إمكانية مواجهة داعش

وقال مهيب: "أحد الأسباب التي تجعلنا نُركّز على عملية السلام هذه مع طالبان هو أن قوّاتنا الأمنية سيكون بإمكانها توجيه قدراتها ضد مجموعات إرهابية مثل داعش"، وأضاف لوكالة "فرانس برس": "إنه صراع طويل.. أربعة عقود".

وأفاد مهيب أن داعش طُرد من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، لكنّه احتفظ بـ"شبكة إرهابية". وتابع: "نحن نعمل بجدّ لمنعهم من مهاجمة مدننا" ولكن "نواجه تهديدات كثيرة".

وتابع مهيب: "إن طالبان أرادت الحصول على أقصى فائدة على طاولة المفاوضات، وأعتقد أنهم ربما كانوا يختبرون قوات الأمن الأفغانية، وربما أيضًا يختبرون إلى أي مدى يمكنها أن تستمرّ قبل أن يأتي حلفاؤنا لدعمنا"، وشدّد على "أننا ما زلنا نعتمد على القوة الجوية الأميركية.. ونحتاج إلى ذلك للحفاظ على تفوّقنا على طالبان إلى حين بناء قدراتنا الخاصة".

وكانت الحكومة الأفغانية قد بدأت مع طالبان محادثات سلام في أيلول/سبتمبر الماضي، فيما صعّد داعش أنشطته في أفغانستان في الفترة الأخيرة، ونفّذ سلسلة من الهجمات، بينها استهداف جامعة كابل في تشرين الثاني الماضي الذي خلّف 22 قتيلًا.

(س ر)