​​​​​​​أفغانستان تخطط للهجوم على المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان

وقال مستشار الرئيس الأفغاني للأمن القومي، حمد الله مهيب أنهم يجهزون لشن هجوم على المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان، مبيناً أن الأخيرة كانت استغلت انسحاب القوات الأجنبية لتبدأ بالهجوم دون إنذار.

وقال في تصريح لوكالة "نوفوستي": "صحيح تماماً. قررت طالبان استغلال الفراغ الناجم عن انسحاب القوات الأميركية والأجنبية وبدأت الهجوم من دون إنذار. لقد تفاجأت قوات الأمن الأفغانية لأننا، كما قلت، انتظرنا السلام وليس الحرب".

وشدد على أن "شعب أفغانستان يريد أن يكون حراً"، وهو يريد أن يرى طالبان ضمن الحكومة، "ليكون لهم ممثلين هناك، لكن الأفغان لا يريدون لحركة طالبان أن تحكم كل أفغانستان وتملي كيف يجب أن يعيش الشعب الأفغاني".

وكانت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، ديبورا ليونز، قد صرحت في وقت سابق بأن حركة طالبان استولت منذ بداية أيار/ مايو على 50 منطقة من أصل 370 في أفغانستان، بالتزامن مع مغادرة القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي للبلاد.

وتتزايد حالة عدم الاستقرار في أفغانستان على خلفية وعود الإدارة الأميركية باستكمال انسحاب قواتها من الأراضي الأفغانية بالتنسيق الكامل مع الحلفاء بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

(د ع)