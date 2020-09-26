​​​​​​​أفغانستان تعلن مقتل قائد شرطة و4 من طالبان في صد هجوم شنته الأخيرة

وقال المتحدث إن قائد الشرطة يدعى غازي شهيد، موضحًا أن الهجوم وقع في مدينة فايز آباد، عاصمة الإقليم، بعد أن هاجمت طالبان نقاط تفتيش تابعة لما تعرف بـ "قوات الانتفاضة الشعبية".

وأشار روحاني إلى أن واحدًا من رجاله أُصيب أيضًا بالإضافة إلى 5 من طالبان في الاشتباكات التي استمرت مدة ساعة وصدت قوات الأمن هجوم الحركة التي لم تعلق على الهجوم.

وقتلت قوات الأمن الأفغانية، الخميس الماضي، 65 عنصرًا من حركة طالبان خلال معركة عنيفة في شرق أفغانستان، حسب ما أعلن مسؤولون.

وانطلقت مفاوضات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية منذ 12 سبتمبر/ أيلول، حيث يحاولون إيجاد سبل لإنهاء 19 عامًا من الحرب.

لكن عقب بدايات مبشّرة، أصبحت النقاشات تتقدّم بوتيرة أبطأ، ولا يتفق الطرفان حتى الآن على جدول أعمال، في حين لم تتوقف أعمال العنف في أفغانستان.

(ش ع)