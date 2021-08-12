​​​​​​​أفغانستان... طالبان تسيطر على مدينة غزنة جنوب غرب كابول

وقال مسؤول محلي أفغاني، إن "طالبان سيطرت على مدينة غزنة على بعد 150 كم جنوب غرب عن العاصمة الأفغانية".

واندلعت اشتباكات في وقت سابق من اليوم بين القوات الأفغانية وعناصر حركة طالبان في مدينة غزنة.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن القوات الأفغانية صدت هجمات لحركة طالبان على مدينة هرات غرب البلاد.

وسيطرت حركة طالبان، أول أمس، على مدينة بل خمري التي تبعد 200 كيلو متراً شمال العاصمة كابول، ويوم أمس، سقطت فايزاباد عاصمة ولاية بداخشان في أيدي الحركة، وبذلك بلغ عدد عواصم الولايات التي استولت عليها 9.

وكانت طالبان سيطرت قبل ذلك على عواصم سبع ولايات من أصل 34 ولاية، وهي: زرنج (ولاية نمروز) وتالقان (ولاية تخار) وشبرغان (ولاية جوزجان) وساري بول وقندوز عاصمتا الولايتين اللتان تحملان نفس الاسم، وعاصمة ولاية فراح غرب البلاد، وقبلها مدينة إيبك عاصمة ولاية سمنغان.

وكشفت تقديرات مخابراتية أميركية أن حركة طالبان قادرة على عزل العاصمة الأفغانية كابول في غضون 30 يوماً وقد تسيطر عليها خلال 3 أشهر.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أميركي، يوم الأربعاء، قوله "إن تقديرات المخابرات الأميركية تشير إلى أن عناصر حركة طالبان قد يعزلون العاصمة الأفغانية في غضون 30 يوماً وربما يسيطرون عليها في 90 يوماً".

(ل د)