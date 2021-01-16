​​​​​​​أفغانستان.. سيارة مفخخة وعبوة ناسفة تستهدف أجهزة الأمن

وبحسب شبكة العربية، فقد قُتل اثنان من مرافقي نائب مدير أمن في العاصمة الأفغانية كابول، بسبب انفجار العبوة الناسفة.

وقبل ذلك، قتل صحفي سابق هو المتحدث باسم "قوة الحماية العامة الأفغانية" التابعة لوزارة الداخلية مع اثنين من زملائه في كابول في انفجار قنبلة استهدف موكبهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، أن الصحفي السابق ضياء ودان، الذي عمل لحساب عدة وسائل إعلام أفغانية وزميليه قُتلوا قبل الظهر في شرق العاصمة كابول، وقال إن "سيارة تقل ضياء ودان استُهدفت بعبوة متفجرة يدوية الصنع...وقتل ودان واثنين من زملائه" فيما أصيب شخص رابع بجروح.

وكان الصحفي ضياء ودان، المتحدث باسم قوة الحماية العامة الأفغانية التي تؤمن خدمات أمنية للشركات الدولية العاملة في أفغانستان.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تحقيق هدفها في سحب وتخفيض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 2500 جندي

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارًا بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان، وقال ترامب يوم الخميس، إن مستويات القوات الأميركية في أفغانستان وصلت إلى الأدنى منذ 19 عامًا.

ووقعت إدارة ترامب في شباط/ فبراير الماضي، اتفاقًا مع طالبان لخفض مستويات القوات الأميركية على مراحل والوصول لمستوى صفر قوات بحلول أيار/ مايو من العام الجاري، رغم أنه من غير الواضح كيف ستستمر إدارة جو بايدن، القادمة في التعامل مع هذا الاتفاق.

(ي م