​​​​​​​أفغانستان.. مقتل وإصابة نحو 50 شخصاً في أربعة تفجيرات تبناها داعش

وقال الناطق باسم الشرطة المحلية بمدينة مزار الشريف الكبيرة في شمال البلاد، آصف وزيري، اليوم الخميس، أن "القنابل وضعت في ثلاث حافلات في أحياء مختلفة في المدينة" بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوضحت الشرطة وأجهزة الصحة في أفغانستان أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا وجرح نحو 15 آخرون.

وأعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عن هذه الهجمات الثلاث التي وقعت مساء أمس الأربعاء.

وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابل في وقت متأخر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح، على ما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم شرطة العاصمة، خالد زدران، ليل الأربعاء- الخميس.

ومنذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في آب/ أغسطس العام الماضي، وقعت عدة تفجيرات دامية هزّت البلاد خلال شهر رمضان.

(د ع)