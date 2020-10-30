​​​​​​​أفغانستان.. مقتل وإصابة 16 عنصرًا من حركة طالبان

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الجمعة، مقتل 14 عنصرًا من حركة طالبان وإصابة اثنين آخرين، خلال إحباط هجوم للحركة بولاية بلخ شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها إن قوات "سلاح الجو الأفغاني استهدفت مجموعتين من حركة طالبان كانتا تخططان لمهاجمة مواقع تابعة لقوات الأمن وتم تدمير كميات كبيرة من أسلحة طالبان واثنين من معاقلهم".

وتستمر أعمال العنف رغم تأكيد طالبان، خلال المحادثات مع واشنطن والحكومة الأفغانية، أنها ستخفّض الهجمات وتقلل الإصابات.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع تحرير أجزاء عديدة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان من عناصر حركة طالبان.

ونوهت وزارة الدفاع أن حركة طالبان شنت هجمات و"أنشطة عنيفة" أخرى في 22 إقليمًا، على الأقل، على مدى الأسبوع.

(ش ع)