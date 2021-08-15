​​​​​​​أفغانستان.. جلال آباد تسقط وواشنطن تخلي سفارتها في كابول

وأعلن مسؤولون، اليوم الأحد، أن حركة طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسة شرق البلاد بدون قتال.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد لرويترز: "لا توجد اشتباكات حالياً في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان، وفتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط مدينة جلال آباد التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسة مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

من جهتها، أعلنت حركة طالبان على وسائل التواصل الافتراضي أنها سيطرت على المدينة.

يشار إلى أنه إلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها أهمية استراتيجية كبيرة.

بايدن يتوعد طالبان

من جانبه أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، زيادة عدد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة والمدنيين الأفغان إلى 5 آلاف عنصر.

وحذر بايدن حركة طالبان المتجهة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة، متوعداً إياها بـ "رد عسكري أميركي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أميركية.

(ل د)