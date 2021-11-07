​​​​​​​أفغانستان.. هجوم لداعش على طالبان في جلال آباد

وقالت إذاعة "سلام وتندار" المحلية عن الهجوم الذي وقع في جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار إن "انفجارين وقعا بالقرب من مركز شرطة المدينة، وبعد ذلك بدأ تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان وداعش".

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مسؤولين في الولاية إن مدنيين اثنين قتلا في انفجارين متتاليين.

وأوضح مصدر محلي لوسائل الإعلام أن الانفجارات وقعت حوالي الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

وأضاف أن الانفجارات نجمت عن عبوة ناسفة، لكن لم يتضح من كان الهدف، فيما لم تذكر مصادر رسمية في طالبان أي تفاصيل بعد.

(د ع)