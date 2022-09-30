​​​​​​​أفغانستان.. عشرات القتلى والجرحى في عملية انتحارية بمركز تربوي بكابول

ووقعت عملية انتحارية، صباح اليوم الجمعة، في مركز تربوي في العاصمة الأفغانية كابول، أدت إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل، حيث وقعت هذه العملية أثناء وجود الطلاب داخل المركز، على ما أعلن متحدث باسم الشرطة خالد زدران.

وقال زدران إن "الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي. قتل 19 شخصا للأسف وأصيب 27 بجروح".

ويقوم المركز بإعداد طلاب لامتحانات الدخول إلى الجامعات.

ووقع الاعتداء في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، وهي منطقة غالبية سكانها من الشيعة ويقيم فيها أخرون من مكون الهزارة، سبق أن شهدت أعنف الاعتداءات التي وقعت في أفغانستان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور أن "مهاجمة أهداف مدنية تثبت وحشية العدو اللاإنسانية وافتقاره إلى المعايير الأخلاقية".

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الافتراضي وصور على وسائل الإعلام المحلية تظهر ضحايا مضرجين بالدماء ينقلون من موقع الانفجار.

وفي 20 نيسان/ أبريل قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 24 بجروح في انفجارين استهدفا مدرسة في الحي نفسه.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في آب/ أغسطس 2021، ازدادت اعمال العنف في أفغانستان بشكل كبير غالباً ما تتبناها مرتزقة داعش فيما يتوقع خبراء في الجماعات الإسلامية حدوث المزيد من عمليات العنف والقتل كما رجحوا تمدد سيطرة داعش بشكل واسع في أفغانستان.

(د ع)