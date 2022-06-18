​​​​​​​أفغانستان.. انفجار يستهدف معبداً للسيخ في العاصمة كابول

ودوت أصوات انفجارات، صباح اليوم، بالقرب من معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية، كابول، أعقبها إطلاق نار وفق ما أكده شهود لوكالة فرانس برس.

كما قال غورنام سينغ أحد زعماء طائفة السيخ في كابول "سمعتُ إطلاق نار وانفجارات مصدرها" معبد السيخ.

وأضاف سينغ في تصريحات لوكالة رويترز: "كان هناك نحو 30 شخصاً داخل المعبد. لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. طالبان لا تسمح لنا بالدخول، ولا نعرف ماذا نفعل".

ولم تؤكد حركة طالبان الانفجار، ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار. وبثت الإذاعة المحلية تولو لقطات تظهر أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من المنطقة.

وتزعم حركة طالبان إنهم أمّنوا البلد منذ توليهم السلطة في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس، إلا أن هجمات متعددة وقعت في الأشهر الأخيرة، أعلن مرتزقة داعش مسؤوليتهم عن بعضها.

والسيخ هم مكون ديني صغير في أفغانستان، وكانوا يتألفون من نحو 300 من أفراد الأسرة قبل سقوط البلاد في أيدي طالبان، إلا أن الكثيرون منهم غادروا البلاد في أعقاب الاستيلاء، وفقاً لأفراد المجتمع ووسائل الإعلام.

ولطالما كان مجتمع السيخ، مثل المكونات الدينية الأخرى، هدفاً مستمراً للعنف في أفغانستان.

(د ع)