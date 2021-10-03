​​​​​​​أفغانستان.. انفجار قرب مسجد في كابول وأنباء عن وقوع ضحايا

وبحسب قناة كابول نيوز التليفزيونية المحلية، وقع انفجار قوي، بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية، حيث تقام مراسم "عزاء" والدة ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، وذكرت القناة أن تبادلًا لإطلاق النار جرى في المنطقة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم "طالبان" خلال تغريدة على تويتر إن انفجار قنبلة وقع قرب مدخل مسجد العيدجة في كابول؛ ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعًا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة.

(ل د)