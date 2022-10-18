​​​​​​​ائتلاف إدارة الدولة: السبت موعد التصويت على الحكومة العراقية

وذكر ائتلاف إدارة الدولة في بيان له، إنه "عقد اجتماعه الدوري الذي خصص لمناقشة تشكيل الحكومة، في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضاف البيان، إن "الائتلاف بحث آخر المستجدات السياسية للبلاد وضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الخدمة"، وفق ما نقلته شبكة السومرية.

وبحسب البيان، أعلن الائتلاف "عزمه دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها".

انقسام في صفوف المستقلين

يأتي ذلك فيما يواصل محمد شياع السوداني (52 عاماً) مرشح الإطار التنسيقي، الذي جرى تكليفه الخميس رسمياً برئاسة الوزراء، إجراء مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة، حيث أمامه 30 يوماً لطرح التشكيلة الحكومية الجديدة.

إلا أن مصادر نيابية في العراق أكدت وجود انقسام في صفوف النواب المستقلين بشأن المشاركة في الحكومة الجديدة، حيث قال النائب المستقل باسم خشان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس الإثنين، إن "هناك من يريد المشاركة عبر الحقائب الوزارية وهناك من يريد البقاء في المعارضة البرلمانية بهدف مراقبة الأداء والعمل الحكومي".

الصدر يشن هجوماً لاذعاً

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد شن انتقاداً لاذعاً على تكليف محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية مليشياوية".

وحذر محمد صالح العراقي، المعروف بوزير الصدر، في بيان السبت الماضي من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي.

ولفت وزير الصدر إلى أن كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلماً وعدواناً وعصياناً لأي سبب كان "فهو لا يمثلنا على الإطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطروداً فوراً عنّا".

ترشيح السوداني أشعل شرارة

ويأتي تكليف السوداني بعد عام من انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر التشريعية المبكرة في 2021، وأزمة سياسية خطيرة تجلّت عنفًاً دمويّاً في الشارع.

وشكّل ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني في الصيف شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان نحو شهر خلال الصيف.

وبلغ التوتر ذروته في 29 آب/ أغسطس، حين قتل 30 من مناصريه في اشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع قوات من الجيش وآخرون من الحشد الشعبي، وهي جماعة شيعية موالية لإيران ومنضوية في أجهزة الدولة.

(د ع)