​​​​​​​عدنان العليوي: الكونفرانس التأسيسي لرابطة آل البيت تعزيز للترابط والتلاحم

تأكيد عضو رابطة آل البيت، عدنان العليوي، جاء خلال تقييمه أعمال الكونفرانس التأسيسي الأول للسادة الأشراف آل البيت في شمال وشرق سوريا لوكالتنا، الذي عُقد أمس في مدينة الطبقة، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الدينية، وممثلين عن المؤسسات الدينية، إلى جانب ممثلين ووفد عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أنه بعد عامين من العمل والتحضير، تم عقد هذا الكونفرانس التأسيسي على مستوى شمال وشرق سوريا في مدينة الطبقة.

وأكد عدنان العليوي أن الكونفرانس عزز من حيث الحضور والمضمون، والكلمات التي ألقيت، الترابط والتلاحم بين المذاهب والمكونات في شمال وشرق سوريا، ودفع للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، لا سيما في المناطق التي تحررت من داعش.

وبيّن عدنان العليوي أن الكونفرانس شهد حضوراً كبيراً من قبل المهتمين في شمال وشرق سوريا من مؤسسات دينية، ومداخلات قيّمة، ومناقشات مستفيضة على النظام الداخلي الذي طرح من قبل اللجنة التحضيرية للكونفرانس، وانتهى بالمصادقة عليه، واعتماده عقب إجراء بعض التعديلات التي رأى فيها المشاركين ضرورية.

ونوّه عدنان العليوي أن الكونفرانس خرج بعدة قرارات ومخرجات، سيتم العمل على تطبيقها تدريجياً خلال الفترة المقبلة، من قبل مجلس الرابطة المنتخب والمؤلف من 71 عضواً/ة.

ووفقاً للبيان الختامي للكونفرانس "تم اتخاذ وثيقة المدينة المنورة أساساً للأعمال والنشاطات القادمة، واتخاذ منهجية آل البيت رضوان الله عليهم جميعاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ورؤية آل البيت عليهم السلام في حل المشاكل العالقة في التاريخ الإسلامي وكذلك المشاكل المعضلة في يومنا الحاضر، وإن كل صالح أو صالحة وذو سيرة حسنة يعمل على الإصلاح في المجتمع هو من آل البيت وهو شرف عظيم لنا جميعاً.

وإحياء سنة جدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في التواصل مع المسلمين وغيرهم على أساس وضعه الإمام علي كرم الله وجهه ( استوصوا بالناس خيراً فهم إما أخ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق )، وتشكيل مجلس مكون من واحد وستين شخصاً (رجال ونساء) باسم رابطة السادة الأشراف رابطة آل البيت رضوان الله عليهم من كامل جغرافية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عاملين جاهدين لإيصال صوت الإسلام الحنيف متمثلاً بمنهجية الإسلام الديمقراطي للعالَم جميعاً، يُنتخب مجلس الشورى منهم وعددهم سبعة وعشرون شخصاً، وينتخب من مجلس الشورى مجلس إداري يدير شؤون الرابطة وعددهم أحد عشر شخصاً (من الذكور والإناث).

تعمل رابطة آل البيت عليهم السلام تحت مظلة مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، كون المؤتمر هو المظلة الوحيدة للعمل المؤسساتي للدين الإسلامي، ويقبل جميع المنتسبين للسلالة الشريفة ضمن رابطة السادة الأشراف آل البيت رضوان الله عليهم بعد تقديم الأوراق التي تثبت النسب الشريف، وتعمل الرابطة على التواصل مع كل مؤسسة دينية في الداخل السوري والخارج ذات الصلة والتي تُعنى بقيم آل البيت رضوان الله عليهم".

(خ)

ANHA