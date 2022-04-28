​​​​​​​عضوة منسقية مؤتمر ستار: الاحتلال التركي ينتقم من ثورة روج آفا بمحاربة المرأة

منذ احتلالها، تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ارتكاب أبشع أنواع الجرائم بحق النساء في المناطق المحتلة عامة، وعفرين خاصة، وازدادت عمليات قتل واختطاف النساء في الفترة الأخيرة في المناطق المحتلة بشكل كبير.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، فإن عدد النساء اللواتي قتلن على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال أربعة أعوام، بلغ أكثر من (85 امرأة) بينهن (6) حالات انتحار، في حين تعرضت أكثر من (71 امرأة) لجرائم الاغتصاب، و(8 آلاف امرأة) لجرائم الاختطاف.

عضوة منسقية مؤتمر ستار عائشة محمود، علقت على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق النساء في المناطق التي تحتلها في سوريا، وخاصة في عفرين المحتلة، بالقول "النساء في تلك المناطق يواجهن خطراً كبيراً بسبب الجرائم التي لا تعد ولا تحصى بحقهن".

النيل من ثورة روج آفا في شخصية المرأة

وأضافت عائشة محمود أن دولة الاحتلال التركي تحاول الانتقام من ثورة روج آفا عبر محاربة المرأة التي كافحت لنشر المساواة والسلام بين مكونات المجتمع، إبان تأسيس الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين المحتلة، لكن دولة الاحتلال التركي عمدت عقب احتلالها لعفرين، إلى خلق نظام سلطوي، ليس للنساء فيه حق للتعبير عن الرأي والمطالبة بالحرية.

منوهة إلى تعرض النساء في المناطق المحتلة للقتل والتعذيب والاختطاف وجميع أنواع العنف على يد أجهزة الاستخبارات التركية (MIT) ومرتزقتها، من خلال فرضها الذهنية الذكورية ونظام الرأسمالية العالمية على المجتمع لإبقاء سيطرتها على المجتمع في شخصية المرأة.

وتحدثت عائشة محمود عن الأعداد الكبيرة للنساء المختطفات من قبل دولة الاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها، مشيرة إلى توثيق أكثر من 1200جريمة اختطاف، كما أكدت أن "ما تم توثيقه لا يمثل إلا الجزء اليسير، لأن العدد الحقيقي أكبر من ذلك".

عائشة محمود ذكرت أنه خلال متابعتهم (مؤتمر ستار) وضع النساء في المناطق المحتلة، نقلوا عن إفادات عدد من الأهالي في تلك المناطق بأن الجرائم التي ترتكب بحق النساء وصلت لـ "ذروتها".

كما لفتت إلى منع الاحتلال التركي للمنظمات النسائية والحقوقية من دخول المناطق التي تحتلها، للكشف عن ما تتعرض له النساء.

'المنظمات الحقوقية والنسائية تدعم شفهياً ولا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع'

أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار عائشة محمود، أن لديهم وثائق وأدلة تثبت جرائم الاحتلال التركي بحق النساء في مقاطعة عفرين المحتلة، وقد أرسلوها إلى المنظمات الحقوقية والدولية والمنظمات النسائية.

وقالت: "المنظمات الحقوقية والنسائية تدعمنا شفهياً في ما يخص ملف محاسبة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المحاكم الدولية على جرائمهم بحق النساء في المناطق المحتلة في سوريا، لكن لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع".

وأكدت عائشة محمود أن الاحتلال التركي يهدف إلى كسر إرادة المرأة التي أدت دوراً فعالاً خلال ثورة روج آفا في كافة المجالات، العسكرية والسياسية والاجتماعية، وأصبحت مثالاً يحتذى به في العالم والشرق الأوسط، وهذا ما تخشاه الدولة التركية وتراه تهديداً للنظام الرأسمالي.

مشددة على أن دولة الاحتلال التركي لن تستطيع كسر إرادة المرأة والنيل منها؛ لأنها أصبحت أكثر تنظيماً في شمال وشرق سوريا وتستطيع الدفاع عن كافة حقوق المجتمع من خلال وحدات حماية المرأة (YPJ).

(ي م)

ANHA