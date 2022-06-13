​​​​​​​عضوة منسقية مؤتمر ستار تحذر من أن خيانة PDK ستفوت على الكرد فرصة تاريخية

تخوض قوات الكريلا حرباً ضروس ضد جيش دولة الاحتلال التركي الذي بدء بشن هجمات على منطقتي آفاشين ومتينا التابعتين لمناطق الدفاع المشروع في الـ 17 نيسان الماضي، فيما حذرت القوات خلال بيان قبل أيام، أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني تستعد للمشاركة في "المعركة التاريخية" بين الشعب الكردي والاحتلال التركي.

وناشدت قوات الدفاع الشعبي، القوى السياسية والمثقفين والفنانين والمؤسسات الوطنية في جنوب كردستان، وكافة القوى الكردستانية تحمّل مسؤولياتهم والعمل على الحد من حدوث مثل هذا الهجوم.

تعقيباً على ذلك، أعربت عضوة منسقية مؤتمر ستار عن تنديدها الشديد لمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع العدو التاريخي للكرد (تركيا) في الهجوم على قوات الكريلا، في حين شيّدت بالبطولات التي تبديها الكريلا في ساحات المقاومة.

الاحتلال التركي لا يفوّت فرصة للقضاء على الشعب الكردي

وأكدت عضوة المنسقية عائشة محمود أن دولة الاحتلال التركي لا تفوّت فرصة للقضاء على الشعب الكردي، وقالت "لكن تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في إغلاق الجهة الجنوبية من منطقة متينا مؤخراً، يهدف إلى استكمال المخطط الإجرامي الذي يسعى إليه الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني، وبهذا الشكل، فالأخير سيشارك في مرحلة الابادة".

وأردفت عائشة محمود بالقول "يتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال ضد الكريلا، لأنه يرى أن الأيديولوجية التي تستند إليها حركة حرية كردستان لا تتناسب مع مصالحه الحزبية الضيقة، لذلك يتعاون مع الاحتلال التركي بكافة الطرق والوسائل من أجل "فرض حصار خانق على حركة حرية كردستان".

وأضافت "لا نستطيع سوى القول إن ممارسات الديمقراطي الكردستاني هي خيانة للشعب الكردي، نحن نعلم جيداً أن الدولة التركية هي العدوة الأولى للكرد عبر التاريخ، ورأينا ماذا عمل وتعمل لإبادة الكرد، وإعادة بناء الدولة العثمانية الزائلة، ولكن بشكل جديد وأوسع، وإعادة سلطتها وهيمنتها على الشرق الأوسط".

علقت عائشة محمود على مشاركة الديمقراطي الكردستاني، بأنه "لا يصب في مصلحة الشعب الكردي عموماً وشعب باشور كردستان على وجه الخصوص، لذلك على الكرد أن يوضحوا موقفهم تجاه ما يجري على أرضهم بما فيه احتلال تركيا للعديد من المناطق في باشور، فتركيا لديها أطماع ومشاريع توسعية استعمارية ضد الشعب الكردي".

على القوى الكردية إبراز مواقفها من هجمات الاحتلال التركي

عضوة منسقية مؤتمر ستار، نوهت إلى أن الاحتلال التركي يسعى إلى خلق اقتتال داخلي بين الأطراف الكردية، لذلك "يجب أن نكون متيقظين لهذه المساعي، ولا نقع في مصيدة الاحتلال التركي، لذلك على الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة أن يوضح موقفه ويسعى إلى توحيد الصف الكردي للوصول إلى السلام الدائم بين القوى الكردية".

وزادت "نحن نمر بمرحلة حساسة وحرجة جداً بالنسبة للكرد، وبشكل خاص مع قرب انتهاء اتفاقية لوزان واقتراب الانتخابات التركية، لذلك يجب حماية مصالح الشعب الكردي علاوة على حماية مصالح الأحزاب".

كما شددت على ضرورة المحافظة على المكتسبات التي تحققت سواء في باشور (جنوب كردستان) ومناطق الدفاع المشروع، محذرة من أن بقاء الديمقراطي الكردستاني على نهجه "قد نخسر كافة المكسبات التي حققناها"، لافتة إلى ما يسعى إليه الطرفان "يودان تحقيق طموحات أكبر من اتفاقية لوزان، لذلك يجب على القوى الكردية إبراز مواقفها من هجمات وتهديدات الاحتلال التركي".

وأعربت عضوة منسقية مؤتمر ستار، عائشة محمود، عن موقفهم الرافض حيال جميع السياسات التي تحاك ضد شمال وشرق سوريا وفي مناطق الدفاع المشروع، قائلة "بالنسبة لنا مصلحة الشعب الكردي فوق كل اعتبار". وبيّنت "موقفنا لم يتغير تجاه الاحتلال التركي الذي لا يتهاون ولا يفوّت فرصة لاستهداف المرأة السياسية والعسكرية والدبلوماسية".

وحول ما تتطلبه المرحلة الراهنة "توعية المجتمع والمرأة والتحضير لصد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وكيفية حماية أنفسنا وفق أسس ومبادئ الحماية الجوهرية والدفاع المشروع".

هذا وطالبت عضوة منسقية مؤتمر ستار عائشة محمود، السياسيات والحقوقيات في عموم كردستان بأن يكن صاحبات موقف، وتشكيل وحدة نسائية قادرة على إيجاد حلول لكافة الخلافات الكردية العالقة؛ "لأن السلام يحل بيد المرأة".

كما دعت عضوة المنسقية، القوى الكردستانية لإيضاح مواقفها كذلك، من تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، قائلة: "يجب على هذه القوى الالتقاء مع الديمقراطي الكردستاني وحثه على العودة إلى صوابه بالكف عن التعاون مع أعداء الكرد، وتكثيف العمل لتوحيد الصف الكردي في وقتٍ يجتمع فيه أعداء الكرد مع بعضهم البعض لنهب مكتسبات الشعب الكردي".

(ي م)

ANHA