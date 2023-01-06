​​​​​​​عضوة منسقية مؤتمر ستار تدين الهجوم التركي الذي تسبب باستشهاد أم لخمسة أطفال

استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي 24 كانون الأول 2022، مزرعة للدواجن على طريق قرية مزكفت بالريف الشرقي في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو؛ ما أسفر عن إصابة طفلة و3 عاملات في المدجنة، وهن من أسرتين تعملان في المزرعة.

واستشهدت المواطنة المصابة، ثورة مطر وهي أم لخمسة أطفال، وتنحدر من قرية هامان بريف ناحية تربه سبيه، الثلاثاء (3 كانون الثاني الجاري) متأثرة بجراحها على الرغم من محاولات الأطباء.

تعليقاً على ذلك، أدانت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، هجوم الاحتلال التركي على مزرعة الدواجن في ناحية تربه سبيه؛ وتسبب باستشهاد المواطنة، ثورة مطر، وأشارت إلى عدم توقف الهجمات منذ بداية اندلاع ثورة 19 تموز، وتستهدف الهجمات بالدرجة الأولى النساء ورائدات ثورة المرأة.

ونوهت إلى ارتكاب الاحتلال التركي لمجازر عديدة بحق شعب شمال وشرق سوريا، قائلةً: "استهدفت دولة الاحتلال التركي مركز تعلمي للبنات في مقاطعة الحسكة، واستهدفت الأطفال بحي الصناعة في قامشلو، وارتكبت مجزرة في تقل بقل بديرك، واستخدمت الأسلحة الكيماوية ضد أهالي سري كانيه عام 2019، ومؤخراً استشهدت المواطنة، ثورة مطر في مشهد يندى له جبين الإنسانية".

انتقدت ريحان، صمت القوى الدولية إزاء ما يرتكبه الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا، وتساءلت "هل كانت المواطنة، ثورة مطر، أم الأطفال الخمسة، تشكل تهديداً على الأمن القومي التركي، لماذا كل هذا الصمت الدولي حيال الجرائم التركية في المنطقة؟".

وقالت "كفى لجرائم الاحتلال التركي، يجب أن يضع العالم حداً لجرائم تركيا، فقد طفح الكيل من جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى، دون أن تبدي أي جهة معنية بحقوق الإنسان بتعليق أو استنكار"، وأكدت على أن كل من يصمت على هذه الجرائم فهو شريك فيها.

عاهدت ريحان في ختام حديثها على تصعيد النضال وتكثيف الكفاح كتنظيمات نسائية من أجل حماية حقوق النساء، وكشف جرائم الاحتلال التركي، مؤكدة أن جرائم الاحتلال التركي "لن يثنينا عن مواصلة نضالنا، وسنواصل السير على نهج شهداء الحقيقة".

(ي م)

ANHA