​​​​​​​عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين: نعمل لتأسيس مؤتمر نسائي ذي رؤية موحدة ضد الذهنية الذكورية

تقود المرأة في شمال وشرق سوريا وروج آفا، نموذج الحرية والمساواة الذي ظهر مع ثورة 19 تموز2012، حتى يتم إرساء الديمقراطية في سوريا والشرق الأوسط، وذلك عبر التنظيمات والحركات النسائية في المنطقة.

فمؤتمر ستار الذي يعتمد في أساليب تنظيمه ونضاله على علم الحياة الحرة "الجنولوجيا" التي تتغلب على الاستعمار الذهني وتطوّر من وعي المرأة والحياة الحرة، يحارب جميع أشكال الإبادة الجسدية والثقافية والمادية وسياسات الصهر والاستعمار، من خلال الدفاع عن كافة القيّم المجتمعية للمرأة وحق الوجود المادي والثقافي لجميع الشعوب.

وبدأ منذ مطلع شهر أيلول الماضي، بعقد كونفرانساته على مستوى الأقاليم والمقاطعات، تمهيداً لعقد مؤتمره التاسع، تقول عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، شيرين حسين، التي شاركت في الكونفرانس الرابع لمؤتمر ستار لإقليم عفرين الذي عُقد يوم الأربعاء (12 تشرين الأول)، "أدت المرأة دوراً ريادياً خلال ثورة روج آفا التي عرفت بثورة المرأة، وذلك في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والفكرية".

تطوير النساء أبرز نشاطات مؤتمر النساء

وأردفت "في جميع الثورات في كردستان والعالم، هذه أول مرة تستطيع المرأة أن تؤدي دوراً فعّالاً وتكون صانعة القرار، لأنهم كانوا في كل ثورة يرسمون حدوداً لها يجب ألا تتخطاها، إلا أننا عملنا على تأسيس تنظيم نسائي وطورنا أنفسنا في كافة المجالات والصعد وذلك بفضل الفكر التحرري للقائد عبد الله أوجلان".

وزادت "نستطيع أن نشير إلى أن المرأة في ثورة روج آفا احتلت مكانة كبيرة، فضلاً عن حرية التعبير وإبداء الرأي ضمن نظام الرئاسة المشتركة، بالإضافة إلى نضالها ضد الذهنية الديكتاتورية التعصبية التي تسعى دائماً إلى إبادة الشعوب ثقافياً وأخلاقياً".

وشددت عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين في حديثها، على أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الطليعيات في جميع المجالات التنظيمية يفسر بأن الأنظمة الحاكمة والمهيمنة "لن تقبل المرأة، مهما كان دورها في المجتمع فعالاً".

موضحة، "ندرك جيداً حقيقة الواقع الذي نعيشه، ونعلم جيداً أن الهجمات ستزداد ضد المرأة، لكن حتى نستطيع مواجهة هذه الهجمات، يتطلب منا أن ننظم أنفسنا أولاً وندرك حقيقة ذاتنا وتاريخنا ونعمل بهذه الروح، والإصرار على مواصلة الدرب الذي رسمته الرائدات والشهيدات لتحقيق حرية المرأة والمجتمع".

لقاءات مستمرة على مستويات عالية مع منظمة نسوية عالمية

وحول اللقاءات التي يجريها مؤتمر ستار مع المنظمات النسوية في العالم، قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار، "نجري لقاءات مع المنظمات النسوية في الداخل السوري وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي، ونهدف من خلال ذلك إلى التعريف بحقيقة ثورة روج آفا التي عرفت بثورة المرأة، فضلاً عن حقيقة المرأة وكيف سعت الأنظمة إلى جعل المجتمع عبيداً في شخصية المرأة، شاركنا معها كل هذه الجوانب ولا يزال عملنا مستمراً في هذا الإطار".

وبيّنت "نسعى دائماً إلى أن لا تقتصر نشاطاتنا وأعمالنا في إطار روج آفا فقط، بل نسعى إلى التعريف بتنظيمنا على الصعيد الإقليمي والعالمي وحتى في الداخل السوري، عبر شرح كيفية تنظيم أنفسنا في روج آفا والعالم، وتوحيد رؤانا تحت مظلة واحدة، ودمج قوتنا وإرادتنا والنضال في وجه الذهنية الذكورية التعصبية والسلطوية في العالم؛ لأن استهداف المرأة في أفغانستان يعني استهداف المرأة في شرق كردستان وجنوبها وعلى هذا الأساس أعمالنا مستمرة"، مؤكدة "الأزمة التي تمر بها سوريا والمشاكل المجتمعية لا تُحل سوى بوحدة النساء وتوحيد قوتهن، لذا علينا تقوية تنظيمنا وترتيب أنفسنا وفق ما تطلبه المرحلة الراهنة".

تشكيل مؤتمر نسائي على مستوى الأجزاء الأربعة من كردستان والعالم

وحول نشاطات وأعمال مؤتمر ستار في مقاطعة الشهباء، أوضحت شيرين حسن في حديثها "ضمن جدول أعمالنا نحاول أن نتقاسم معاناة المرأة والمجتمع ومتابعة وضع المرأة عن كثب، وذلك من خلال تنظيم زيارات للأسر في قرى الشهباء وخاصة في المخيمات، ونهدف إلى جعل المرأة أكثر قوة".

وأضافت "عملنا أكثر على تفعيل دور المرأة في المجتمع لتنخرط في كافة المجالات، وركزنا بشكل أكثر على تدريبهن وتنظيمهن، لأن التدريب أساس كل شيء وبدونه لا نستطيع أن ننظم المجتمع في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد".

في ختام حديثها، أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، شيرين حسن، "جميع نشاطاتنا وأعمالنا تهدف لتشكيل مؤتمر نسائي على مستوى الأجزاء الأربعة من كردستان والعالم، وأن نتوسع أكثر في الدول المجاورة بهدف توحيد قوتنا وإحداث تغييرات جذرية، لبناء مجتمع متساوٍ".

(ي م)

ANHA