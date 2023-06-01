يُعتقل القائد عبد الله أوجلان في ظل ظروف عزلةٍ مشددة، منذ 15 شباط عام 1999، إثر مؤامرة دولية حيكت أولى خيوطها في 9 تشرين الأول 1998.

في هذا المنحى، تحدثت المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، روشين حدو، عن انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد، وذكرت أن آخر مرة التقى فيها القائد آبو محاميه كان في 7 آب عام 2019.

وكان آخر تواصلٍ له مع العالم الخارجي، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان في 25 آذار 2021، لكن الاتصال انقطع بعد حوالي خمس دقائق فقط، لتنقطع بعدها أخباره، ومنذ ذلك الحين لم ترد عنه أي معلومات.

روشين حدو أشارت إلى الفعاليات الشعبية المناهضة للانتهاكات والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، موضحة أن هذه الانتهاكات "دفعت أبناء شعبنا الوطني إلى البدء بحملات الإضراب عن الطعام، للمطالبة بتقديم معلوماتٍ عن القائد آبو، كما استشهد عددٌ منهم في سبيل هذا".

في سياق متصل، اعتبرت روشين حدو "العقوبات الانضباطية" مجرد مصطلح تستغله الدولة التركية ضد القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "يعلم الجميع أن القضاء التركي غير مستقل ويخدم مصالح الحكومة التركية، وعلى هذا الأساس، تُسن القوانين وتُفرض".

وعدت هذه القوانين "غير مشروعة"، وأوضحت أنه "في العالم أجمع، يُسمح للمعتقلين العاديين بمقابلة محاميهم وذويهم والتواصل مع العالم الخارجي، كما لديهم حقوقٌ أخرى، والقائد آبو معتقلٌ سياسي، لذا يجب أن يتمتع بالمزيد من الحقوق؛ لكن على العكس تقوم دولة الاحتلال التركي بفرض عزلةٍ مشددة عليه وتحرمه من حقوقه الأساسية والتي تتماشى مع القوانين الدولية وتحظر مقابلته مع محاميه وذويه".

مشيرة إلى أن المنظمات الدولية والحقوقية تلتزم الصمت حيال كل هذا، وشددت "لذا يجب السماح لمحاميه وذويه الالتقاء به".

وذكرت روشين حدو أن لجنة مناهضة التعذيب (CPT) تزور تركيا، لكنها لا تكشف عن أي معلومات حول الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، لذا يُعتبر هذا "انتهاكاً لحقوقه والشعب الكردي بأسره".

كما أشارت إلى رغبة الدولة التركية بتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان أكثر.

وأكدت المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، روشين حدو، أن الدولة التركية لن تستطيع وضع حواجز بين الشعب والقائد، داعية جميع الشعوب الحرة إلى النضال لضمان تحقيق حريته الجسدية، كما دعت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى الالتزام بمسؤولياتها والكشف عن وضعه الصحي.

(ر)

ANHA