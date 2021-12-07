​​​​​​​عضوة في مؤتمر ستار تدعو العالم لتحرك سريع لإنقاذ فيدان وصال المختطفتين لدى المرتزقة

منذ احتلال الدولة التركية لمقاطعة عفرين وهي لا تكف عن ارتكابها جرائم منافية للقوانين والأعراف الدولية بحق المواطنين، من استخدام للأسلحة الكيماوية إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق المختطفين وقتل تحت التعذيب.

وأثارت تقارير حول مصير فتاتين من عفرين تواجهان خطر الحكم عليهما بالإعدام في سجن الراعي التابع لمرتزقة الدولة التركية، مخاوف الأهالي والمنظمات الحقوقية والنسائية.

وكان تقريرٌ توثيقي أصدره “حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا” يوم السبت، أشار إلى خطر أن تواجه الفتاتين” فيدان بلال بنت عبد الرحمن من مواليد عام 1999- قرية “قده/المرتفعة” بناحية راجو، و” وصال حنان بنت حنان أمين من مواليد 1986- عفرين” الحكم بالإعدام في سجن الراعي.

عضوة منسقية مؤتمر ستار آمنة خضرو استنكرت في تصريح لوكالة أنباء هوار "الانتهاكات الصارخة التي تمارسها الدولة التركية ومرتزقتها بحق أهالي المناطق المحتلة (عفرين، سري كانيه، كري سبي، الباب وإعزاز) عامةً والنساء خاصةً".

وأشارت آمنة إلى الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية من قتل وتعذيب وخطف، وقالت: "هذه الجرائم ليست وليدة اليوم، فمنذ احتلال الدولة التركية للمقاطعة ارتكبت العديد من الجرائم راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء"

وعبّرت آمنة خضرو عن مخاوف المنظمات الحقوقية والنسائية من المعلومات الواردة حول مصير الفتاتين فيدان ووصال المختطفتان في سجن الراعي. بعد ورود تقارير حول احتمال الحكم عليهما بعقوبة الإعدام.

وطالبت آمنة خضرو منظمات حقوق الإنسان بالتدخل السريع من أجل معرفة مصير الفتاتين، والحد من انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها بحق أهالي عفرين.

(ك)

ANHA